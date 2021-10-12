Горняк22: Стоимость проезда в Бийске может подорожать до 27 рублей

Автобус Фото: barnaul.org

Предприниматели объясняют необходимость повышения цены увеличением издержек – ростом эксплуатационных затрат и новой системой налогообложения

Автоперевозчики Бийска обратились в администрацию города с просьбой увеличить стоимость проезда в транспорте. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По данным ресурса, предприниматели просят поднять тариф на пять рублей, однако чиновники, скорее всего, примут «нейтральное» решение, увеличив цену на три рубля – до 27 рублей.

Аналогичного изменения стоимости проезда следует ждать и в трамваях, отмечает издание.

Перевозчики мотивируют свое предложение ростом цен на топливо и запчасти, а также увеличившимися налоговыми отчислениями.

В администрации города возможное изменение тарифа и вероятные сроки введения новой цены пока не комментируют.

Ранее в Барнауле утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте – предполагается, что с 1 октября проезд в городе подорожает до 28 рублей.

ТОЛК