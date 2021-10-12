Горняк22: «В ужасе и шоке»: Собчак прокомментировала смертельную аварию со своим участием

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

По словам коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, телеведущая готова оказать помощь семьям пострадавших и погибших в ДТП

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что в ДТП, произошедшем 10 октября в Сочи, она и ассистентка получили сотрясение мозга и многочисленные травмы. Врачи предлагали ей госпитализацию в Сочи, но она отказалась, поскольку хотела скорее оказаться дома. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными», – пишет она.

Также Собчак заявила, что якобы не видела сообщений с просьбами помочь дочери погибшей в ДТП женщины. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших», – написала она.

Ранее подруга пострадавшей обвинила Собчак в том, что она игнорирует ее обращения. По ее словам, у погибшей остались мать-пенсионерка и шестилетняя дочь.

«Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей», – рассказала она.

По словам Собчак, она не торопила водителя из-за возможного опоздания в аэропорт.

«Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», – подчеркнула она.

При этом стало известно, что Собчак покинула мероприятие в 20.30, которое вела, чтобы в 22.20 вылететь в Москву. Времени на дорогу оставалось мало, регистрация заканчивалась уже через час. Журналисты отметили, что практически сразу же после аварии ведущая пересела в другую машину и уехала.

«Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими занимались люди. Бесконечно соболезную семьям жертв», – отметила Ксения Собчак.

Напомним, что 10 октября телеведущая попала в ДТП на трассе в Сочи. Mercedes, в котором ехала Собчак, выехал на встречку и врезался в Volkswagen. 35-летняя пассажирка второй иномарки скончалась. Еще двух человек госпитализировали. Водитель Mercedes признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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