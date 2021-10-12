Горняк22: Что известно о ДТП с Ксенией Собчак, в котором погиб человек

Ксения Собчак Фото: Kremlin.ru

ДТП с Ксенией Собчак произошло в Краснодарском крае. Телеведущая была пассажиром в одном из автомобилей, после аварии уехала на другой машине. На нее обрушился поток обвинений и негатива

Что случилось с Ксенией Собчак

В субботу, 9 октября, на трассе в Сочи столкнулись два автомобиля. Авария с участием Ксении Собчак произошла на трассе между Адлером и Красной Поляной. Здесь лоб в лоб столкнулись VIP-такси, в котором сидела Собчак, и Volkswagen.

11 октября, 9:36

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По словам коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, телеведущая готова оказать помощь семьям пострадавших и погибших в ДТП

По данным телеграм-канала 112, водитель Mercedes S 500 во время обгона выехал на встречку и столкнулся с легковушкой.

Кто пострадал в ДТП с Собчак

Информация о погибших и пострадавших поступает противоречивая. Достоверно известно, что скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen. Еще два человека пострадали – 28-летний водитель и 29-летная пассажирка этой же иномарки.

Вечером 10 октября телеканал Рен-ТВ со ссылкой на свой источник рассказал, что вторая пострадавшая скончалась в больнице. Однако сама Ксения Собчак со ссылкой на родных женщины опровергает эту информацию, пишет StarHit.

По информации журналистов, у самой Ксении Собчак обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Но в протоколе с места аварии указано, что телеведущая не пострадала и уехала с места аварии до прибытия полиции.

Последствия аварии для Ксении Собчак

Журналистка рассказала, что находится дома, у нее сотрясение мозга. Она общается с родными пострадавших, пишет StarHit. В Сети на нее льется поток обвинений.

«О порядочности в свой адрес я даже просить не буду. Знаю, что это бесполезно, – говорит Собчак. – Доказывать, что я не верблюд шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду»

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