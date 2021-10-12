Горняк22: В Новосибирске школьник проткнул однокласснице глаз линейкой

Школа Фото: pixabay.com

По словам мамы школьницы, ее дочь травили несколько лет, а педагоги никак не пытались помочь и предлагали перейти на домашнее обучение

В Новосибирске 13-летний школьник травмировал линейкой глаз своей однокласснице. Девочка попала в больницу, сообщает пресс-служба регионального следкома.

«Ее прооперировали, зашили роговицу. Сильно поврежден хрусталик глаза, нужно его менять, нам предстоит еще одна операция. О том, что у дочери когда-нибудь зрение восстановится полностью, речь не идет вообще. Одним глазом она не видит вообще ничего», – рассказала мать пострадавшей.

Стало известно, что в конце сентября девочка после школы шла в гости к подруге. За ними направились три одноклассника, один из которых выхватил из бокового кармана пострадавшей линейку. Школьница решила не реагировать на происходящее и уйти, но ее окликнули. Когда девочка повернулась, мальчик кинул в нее треугольную линейку, которая вошла в глаз на 6 мм, сообщает «НГС».

«На педсовете школьник стоял и ухмылялся: он понимает, что в 13-летнем возрасте его всерьез не накажут. Он и раньше состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, кажется, даже гордился этим», – пожаловалась родительница.

Следователи начали доследственную проверку по факту случившегося. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль.

Ранее новосибирский школьник опубликовал видео с пистолетом. 6 октября в новосибирскую полицию поступило сообщение о том, что в TikTok появился ролик с мальчиком, который гуляет по коридорам школы, размахивая предметом, похожим на пистолет. Сотрудники вычислили блогера и забрали у него пластмассовую игрушку.

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