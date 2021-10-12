Горняк22: В Новосибирске молодого мужчину убило током в джакузи сауны

Сауна Фото: pixabay.com

По словам друзей погибшего, хозяин сауны на связь с ними не вышел. В администрации банного комплекса заявили, что закрыли сауну по техническим причинам

В Новосибирске 30-летний мужчина погиб от удара током, когда он спускался в джакузи и взялся за металлический поручень, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 9 октября компания друзей отдыхала в сауне банкетного комплекса. Пострадавший взялся за поручень лестницы бассейна и получил удар током. Отпустить перила он смог только после того, как его друг обесточил джакузи, сообщает «АиФ».

«Я нажал на кнопки, чтобы отключить джакузи, и его отпустило. Приехал независимый электрик от полиции, осмотрел все, помещение опечатали – там были провода оголенные», – рассказал друг погибшего.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в Новосибирске работник завода получил удар током в 10 тысяч вольт. По словам врачей, мужчина получил ожоги 2-й и 3-й степени, которые могут повлечь последствия для здоровья. На предприятии, где он работал, создали комиссию, которая установит все факты случившегося.

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