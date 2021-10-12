Горняк22: Жительница Алтая «под гипнозом» сдала авто в ломбард и лишилась 1,3 млн рублей

Телефон. Звонок Фото: pixabay.com

Женщина пояснила, что во время разговора ее как будто ввели в гипноз и заставили совершить операции с ее банковским счетом

Мошенники под видом сотрудников банка похитили у 54-летней жительницы Горно-Алтайска более 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Как выяснили в полиции, неизвестный мужчина позвонил горожанке, представившись сотрудником безопасности банка. Он заявил, что заметил сомнительные операции с ее вкладом и предложил перевести деньги на специальный счет. Женщина поверила звонившему, сняла в банке 200 тысяч рублей и перевела на указанный счет.

Далее в течение четырех дней в трех банках она оформила кредиты на сумму более 700 тысяч рублей и перевела их на счета мошенников.

После этого «сотрудник банка» уговорил доверчивую клиентку заложить личный автомобиль в ломбард. Получив за него 400 тысяч рублей, горожанка также перевела деньги мошеннику.

Когда звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

Потерпевшая призналась, что плохо помнит детали разговора и в тот момент находилась «как будто под гипнозом». Теперь в течение нескольких лет она вынуждена выплачивать оформленные кредиты.

По данному факту возбудили уголовное дело. Уточняется, что это один из самых крупных «разводов» в республике за последние годы.

Ранее сообщалось, что 63-летняя жительница Бийска лишилась почти 3 млн рублей после звонка мошенников. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. По его словам, со счета женщины, где лежало около 2,5 млн рублей, пытаются списать деньги и их нужно защитить. Женщина сделала все, что требовал звонивший. Также ей предложили взять кредит «вперед мошенников» на 500 тысяч рублей.

ТОЛК