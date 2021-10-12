Горняк22: «Это был ад»: Марина Ракова рассказала о погружении в криминальную жизнь в ИВС

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

По словам общественницы Евы Меркачевой, ранее не судимую Ракову посадили в одну камеру с рецидивисткой, хотя правила это запрещают

Бывшая вице-президент Сбербанка и уроженка Алтайского края Марина Ракова заявила, что пять часов провела в изоляторе с уголовницей. Кроме того, женщину лишили всего необходимого, сообщает «Московский комсомолец».

«Я оказалась в камере с обвиняемой в тяжких преступлениях, которая заявила, что 26 лет провела в тюрьме. Это было полное погружение в криминальную жизнь. Женщина демонстрировала экзальтированное поведение. Удары наносила… Просто показывала, как она умеет. Это был ад», – пожаловалась бизнесвумен.

По словам общественников, после огласки сокамерницу Раковой сменили. Сейчас с ней сидит женщина, которую обвиняют в мошенничестве.

Марина Ракова также рассказала, что в изоляторе ее якобы лишали воды. По её словам, утром она получила кипяток, а в обед стакан компота. На ее просьбы принести воды сотрудники не реагировали.

Кроме того, у арестантки проблемы с теплой одеждой – есть только безрукавка, которая вряд ли согреет во время прогулки. Но, по словам Раковой, на воздухе она еще не была.

«Я думаю написать по итогам своей неволи книгу. Про то, что надо поменять в таких местах. Видимо, нужно это самому пройти, чтобы понять. Зачем избирать самую жесткую меру пресечения всем, кто не опасен? Это незаконно, я уверена», – заключила она.

Гражданский муж Раковой также находится в изоляторе. По его словам, арест дается ему нелегко и он просит встречи с женой.

Напомним, что Марину Ракову обвинили в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования и арестовали. На посту замминистра просвещения она якобы пролоббировала выделение бюджетных средств в фонд, где была гендиректором. Предварительно, ущерб государству оценили в 50-200 млн рублей.

В квартире у экс-вице-президента Сбербанка прошли обыски. После этого Ракова скрылась от следствия. Ее объявили в федеральный розыск. После задержания гражданского супруга Ракова сама пришла к следователям.

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