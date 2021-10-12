Горняк22: Директор алтайской школы сбил ученика на дороге и сел на три года

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Когда старшеклассник пришел в сознание, то узнал автомобиль директора. Теперь мужчине придется провести три года в колонии-поселении

Директор сельской школы в Алтайском крае получил три года колонии-поселения за то, что сбил ребенка на дороге, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Также его обязали выплатить 700 тысяч рублей пострадавшей семье. Кроме того, мужчину лишили прав на 2,5 года.

В октябре 2020 года ученик десятого класса шел по обочине дороги в сторону школы. В это время на своем автомобиле ехал директор школы и, объезжая ямы, сбил мальчика. Увидев лежащего ребенка, он скрылся с места, бросил машину у родственников. После этого он вернулся на место ДТП. На суде родственники рассказали, что водитель оттаскивал мать от сына, успокаивал и говорил ей, что «все будет хорошо и виновника найдут».

Когда потерпевший пришел в сознание, он узнал машину, которая его сбила. Экспертиза показала, что фрагменты стекла с места ДТП и те, что нашли в воздуховоде автомобиля директора, идентичны.

Мальчик до сих пор самостоятельно себя не обслуживает, не сидит, не ходит, ему требуется постоянный уход и реабилитация.

Ранее сообщалось, что фельдшера скорой помощи сбили в то время, когда она шла на место ДТП, чтобы помочь пострадавшим. Предположительно, водитель ехал с высокой скоростью.

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