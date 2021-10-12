Горняк22: Православных священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков

Суд. Молоток Фото: pexels.com

В силовых структурах рассказали, что дело насчитывает более 20 томов, подсудимых защищают два адвоката. Прошло уже 10 судебных заседаний. От опросов 53 потерпевших несовершеннолетних в суде отказались

В Еврейской автономной области за растление 53 мальчиков на протяжении 12 лет судят бывших священника и звонаря церкви, сообщает РИА Новости.

Настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет задержали в конце 2019 года после заявления местной жительницы.

После задержания у священника провели обыск, в ходе которого нашли коллекцию предметов, по словам сотрудника правоохранительных органов, «далеко не духовного предназначения».

Следователи выяснили, что насиловать детей иеромонаху помогал его помощник – звонарь. Работу с послушниками священник вел с 2007 года. На момент преступлений мальчикам было от 12 до 16 лет.

В правоохранительных органах рассказали, что священника судят по шести статьям Уголовного кодекса. Звонаря – по одной. Среди прочего речь идет о растлении детей младше 14 лет, изготовлении порнографии и понуждении к сексу. По данным следствия, иеромонах также употреблял с детьми алкоголь и наркотики.

Сейчас оба мужчины находятся под стражей. Церковь отстранила священника от служения. По словам зампредседа Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, РПЦ выступает за всестороннее расследование дела.

Ранее «Толк» сообщал, что российского участкового подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. По данным следствия, сотрудник полиции и его ранее судимый подельник заманили девочку в дом, где надругались. Фигурантам дела может грозить до 20 лет лишения свободы.

ТОЛК