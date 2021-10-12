Горняк22: Следователи возбудили дело из-за истязания приемных детей в алтайском селе

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Мальчики не выдержали избиений в семьи и сбежали. Сейчас они находятся в государственном учреждении, где о них заботятся специалисты

Следователи возбудили уголовное дело после сообщения в СМИ и соцсетях об истязаниях четверых мальчиков в алтайском селе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании у опекунов в селе Заковряшино Крутихинского района находились четверо детей – мальчики 10, 12 и 13 лет. Долгое время детей в семье били и унижали. Не выдержав этого, дети сбежали из дома. Сейчас они находятся в приюте.

Следователи допрашивают пострадавших и свидетелей произошедшего, также они назначили экспертизы. Кроме того, в ведомстве дадут оценку действиям сотрудников системы профилактики, которые допустили такую ситуацию.

Ранее в сети появилась информация, что в селе Заковряшино Крутихинского района проживает семья, в которой якобы издеваются над детьми, морят их голодом и заставляют работать. При этом за любую провинность их избивают. Учителя якобы пытались поговорить с опекуншей, однако она заверила, что дети врут, потому что они «особенные». В итоге дети не выдержали издевательств и сбежали.

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