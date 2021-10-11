Горняк22: Белокуриха вошла в десятку лучших горнолыжных курортов для этой зимы

Мишина гора. Белокуриха горная Фото: visitaltai.info

Катание на горных лыжах и сноуборде в алтайской Белокурихе можно сочетать с санаторно-курортным лечением и спа-процедурами

Алтайский курорт Белокуриха вошел в топ-10 лучших горнолыжных мест для поездок с ноября по январь 2022 года, сообщает Алтайтурцентр со ссылкой на сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Список составлен на основе оплаченного жилья на соответствующий период. Туристы бронируют жилье в Белокурихе в среднем на трое суток и тратят на проживание около двух тысяч рублей в сутки.

Напомним, в Белокурихе и его окрестностях несколько горнолыжных комплексов. Самый крупный из них – «Благодать», где открыты три трассы общей протяженностью 3,4 километра. Также на территории санатория «Россия» расположен собственный горнолыжный склон, длина которого достигает 230 метров. Склон оборудован бугельным подъемником.

На Мишиной горе имеются две трассы с перепадом высот 225 метров и длиной 1000 метров, тюбинговая трасса протяженностью 205 метров. Кроме того, в окрестностях курорта работает база отдыха «Лесная сказка», на территории которой находится горнолыжная трасса протяженностью 600 метров.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за восемь месяцев 2021 года в Белокурихе удалось собрать 18,5 млн рублей курортного сбора. Эти средства пойдут на благоустройство города. Всего с мая в 2018 года, когда в пилотном режиме стартовала программа по курортному сбору с отдыхающих, в которую вошла Белокуриха, в крае удалось собрать 106 млн рублей. На эти средства, в частности, благоустроили территории возле «Старой мельницы», Сибирского тракта, оборудовали пешеходные и велодорожки возле грязелечебницы.

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