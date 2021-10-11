Горняк22: Бастрыкин заинтересовался ЧП в рубцовском госпитале

Александр Бастрыкин Фото: YouTube

Глава ведомства лично следит за особо острыми ситуациями, которые произошли в регионах. В частности, его заинтересовала ситуация в алтайском ковидарии

Глава Следственного комитета России поручил руководителю регионального ведомства доложить ему о ситуации в рубцовском ковидном госпитале, где могли истязать 86-летнюю пациенту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас следователи проводят по данному факту проверку.

Ранее минздрав отчитался, что нарушений в работе персонала медучреждения ведомство не выявило. В министерстве заверили, что все действия медработники предпринимали «в интересах жизни и здоровья пациента».

Напомним, что ранее семья 86-летней пенсионерки рассказала о том, что женщину подвергли истязаниям в ковидном госпитале города – якобы ее без оснований перевели в реанимацию и заставляли дышать через неисправную маску, а за непослушание привязали к кровати.

В полиции рассказали, что 20 сентября в отдел с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что сотрудники медучреждения, где проходила лечение его мать, забрали у неё сотовый телефон и нанесли телесные повреждения.

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