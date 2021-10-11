Горняк22: В торговых центрах и транспорте Барнаула нарушают масочный режим

Медицинские маски Фото: pixabay.com

Оказалось, что барнаульцы и предприниматели не соблюдает антиковидные меры. В связи с этим им грозят крупные штрафы. Рейды будут продолжаться

В Барнауле в конце недели прошел рейд в общественном транспорте и торговых центрах, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Специалисты проверяли соблюдение масочного режима, наличие санитайзеров и разметки, ограничивающей социальную дистанцию др.

Всего за период с 4 по 8 октября участники рейда посетили 177 объектов торговли и общественного транспорта, из них в 12 случаях они нашли нарушения масочного режима и санитарного законодательства.

Так, они побывали в 34 автобусах и 19 трамваях города и составили четыре протокола на водителей маршрутов №33, 57,60 и 80. Также они проверили отделы в ТЦ «Весна», «Малина» и «Галактика». Там они составили шесть протоколов.

В ведомстве напомнили, что за нарушение санитарного законодательства грозят крупные штрафы: до 40 тысяч рублей для физлиц, до 150 – для должностных лиц до 500 тысяч для юрлиц. Также предпринимателям грозит приостановка работы заведений.

Решение об избрании меры воздействия примет суд.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор возобновил рейды в транспорте и торговых центрах Барнаула. Магазин, в котором нашли нарушения, закроют, если его владелец не заплатит штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Суду еще предстоит вынести приговор.

ТОЛК