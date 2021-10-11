Горняк22: В Барнауле мать бросила подростка-инвалида без тепла и еды

Инвалидная коляска Фото: pixabay.com

Женщина оставила сына в доме одного и ушла, взяв с собой дочь. Однако через какое-то время она умерла, и дети остались на попечении государства

8 октября в органах системы профилактики Барнаула прошли обыски по делу подростка-инвалида, которого содержали в «чудовищных условиях», сообщает «Вести22».

Семья стояла на учете как неблагополучная. До 17 лет подросток с ДЦП жил в неотапливаемом доме среди гор мусора. При этом он не получал нужного лечения и обучения. В семь лет мальчик был прикреплен к 42-й барнаульской гимназии. Учитывая здоровье, там ему порекомендовали надомное обучение. Однако мать забрала документы и обучением сына не занималась.

В конце августа женщина сдала в ломбард инвалидную коляску сына и ушла, забрав второго ребенка – девочку. Оставшись один, неходячий парень смог выползти на улицу. Там его нашли люди и вызвали полицию. Соседи рассказали, что мать регулярно выпивает и морит сына голодом.

Правоохранители поместили подростка в спеццентр. Когда они нашли мать, она согласилась оставить его там.

В администрации Центрального района объяснили, что к семье регулярно выезжали органы опеки.

Сентябрь мальчик провёл в центре, однако недавно его мать умерла, и временную опеку оформила родная бабушка. Она готова взять и девочку, которую поместили в приют. Но, чтобы ребенка отдали бабушке под постоянную опеку, нужно выполнить ряд условий. Одно из главных – улучшить быт в квартире.

Сейчас в этой истории разбираются правоохранительные органы, прокуратура. Следователи уже возбудили дело по статье «Халатность» из-за бездействия органов профилактики.

Сейчас подросток находится в детской больнице на обследовании и, возможно, получит там дальнейшее лечение.

Ранее сообщалось, что мать бросила новорождённую девочку-«бабочку» в роддоме Барнаула. Алтайские врачи, которые прежде не сталкивались с такими аномалиями, были вынуждены взять на себя функции родителей. Они связались с коллегами из Федерального перинатального центра им. Кулакова и договорились о транспортировке новорожденной в Москву.

ТОЛК