Горняк22: В Бийске убрали разбитые «лежачие полицейские» после двух лет службы

Демонтаж искусственных неровностей Фото: Бийский рабочий

Со временем неровности перестали выполнять свои функции — водители попросту объезжали их. В связи с этим в администрации решили убрать объекты

В Бийске убрали искусственные неровности, расположенные возле ТЦ «Бийск», а также на улицах Васильева и Липового, сообщает «Бийский рабочий».

Их установили в городе в 2019 году для обеспечения безопасности на дорогах. Деньги на эти цели выделили из краевого бюджета.

Сначала они справлялись со своей функцией: резиновые черно-желтые полосы были очень жесткими и заставляли водителей значительно снижать скорость. Однако уже через год конструкции оказались повреждены. Вероятнее всего, зимой их «убила» дорожная техника.

В итоге препятствия стали располагаться не по всей дороге, и большинство водителей, чтобы не «подпрыгивать» на бугорках, стали их объезжать.

Осенью искусственные неровности начали убрать, оставив на их месте ямы. Сейчас там работают дорожники – снимают часть дорожного полотна уже в другом месте неподалеку.

Ранее сообщалось, что 50 «лежачих полицейских» установят на дорогах Барнаула. Часть устройств появится в местах концентрации ДТП.

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