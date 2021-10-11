Горняк22: Прокуратура проверила сообщение о брошенном подростке с ДЦП

Прокуратура Алтайского края Фото: Толк

СМИ распространили информацию о подростке, о котором годами не заботилась мать, а органы системы профилактики не приняли необходимых мер

Прокуратура начала проверку после сообщения в СМИ о подростке-инвалиде, которого бросила мать, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Соседи рассказали сотрудникам ведомства, что о мальчике не заботится мать. Когда они приехали на место, то информация подтвердилась.

Прокуратура потребовала устранить нарушение и привлечь виновных к ответственности. Также материалы направили в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

Ведомство будет следить за ходом расследования.

Ранее сообщалось, что мать бросила сына, который страдает ДЦП, дома одного. Ему удалось выползти наружу и позвать на помощь. Сама женщина ушла с дочерью, но вскоре ее нашли, и она согласилась оставить ребенка в спеццентре. Вскоре она умерла, и дети остались сиротами.

ТОЛК