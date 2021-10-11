Горняк22: Обойтись бы без кухарки: готов ли новый созыв АКЗС к профессиональной работе

Фракция КПРФ в АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Опытные депутаты не стремятся вешать заранее ярлыки никому не известным ранее депутатам, но пока относятся к ним настороженно

На старте работы нового созыва АКЗС некоторые депутаты прежнего переживали о том, что значительное число избранных так называемых ноунеймов – людей без политического имени, ранее никому не известных – может привести к падению профессионализма в работе и росту популизма. Такой риск действительно есть, признали представители различных фракций, но вешать ярлыки авансом поостереглись. В КПРФ, где как раз немало новичков, заверили, что отсутствие политического опыта вовсе не равнозначно отсутствию компетенций.

Непредсказуемые последствия

«Моя мечта и мечта всех моих коллег единороссов – сделать парламент профессиональным. А не с теми людьми, которые проснулись и оказались там. Ну что делать, будем учить», – сказал в ночь после выборов Александр Романенко, лидер алтайских единороссов и экс-спикер парламента.

Так он отреагировал на прохождение в заксобрание большого числа коммунистов на волне популярности левых идей и запроса на новые лица в политике. Но пока, считают эксперты, непонятно, во что выльется полученный результат.

«Да, мы можем говорить, что лёд тронулся, произошел слом парламентской четверки, ушла монополия одной партии. Но, с другой стороны, не понятно, кто вовлечен в это переформатирование. Пока не ясно, чем это обернется – или разочарованием, или стартом к развертыванию публичной политики», – говорит политолог Ярослава Шашкова.

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Некоторые опасения есть и у депутатов, не первый раз избранных в АКЗС.

«Не так страшно, что некоторые депутаты никому не известны. Главный вопрос в том, обладают ли они политическим мышлением, с каким багажом знаний и опыта они пришли в парламент, – говорит Андрей Абрамов, зампредседателя комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму. – Ведь есть люди, у которых нет высшего образования, работы, есть с погашенными судимостями. Надо понять, как они будут работать, голосовать, отчитываться перед избирателями. Вопрос не в том, известны ли эти депутаты, а в их опыте, способности принимать решения».

По его словам, важно, чтобы не сложилась ситуация, когда кухарка управляет государством, только в масштабах края. И тут важен вопрос определенного наставничества.

«Важно, кто должен «брать их под крыло», обучать их. Это должна делать фракция? АКЗС? Люди, отвечающие за внутреннюю политику в крае? Вопросы пока есть», – говорит Абрамов.

Но он надеется, что сформированная структура заксобрания и утвержденное руководство нивелируют риски.

Не уйти в «оголтелый популизм»

Вот и Александр Молотов, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» считает, что именно формирование руководства в АКЗС – страховка.

«На волне протестного голосования у нас от трех фракций избралось достаточно много ноунеймов – людей, неизвестных в политике, в общественной деятельности. Сразу говорить, что все будет плохо, нельзя. Ну и что, что он безработный или водитель троллейбуса. Может, у него хорошая голова, он придет с новыми идеями и заткнет нас всех за пояс. Заранее отрицать возможности людей неправильно. Хотя их бэкграунд немного смущает», – говорит он.

По его мнению, формированием профессионального руководства (а его утвердили 7 октября на сессии) дается гарантия, что АКЗС «не уйдет в оголтелый популизм».

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«Спорить нужно, да. Но решения должны быть профессиональными. И решать в любом случае будет большинство депутатов. Ни спикер, ни председатель комитета не принимают решения единолично. Руководитель среди депутатов – первый среди равных», – объясняет Молотов.

Владимир Семенов, глава фракции ЛДПР, далек от того, чтобы заранее навешивать ярлыки:

«Для начала нужно посмотреть на всех в работе. Все зависит не только от профессионализма, но и от степени вовлеченности в процесс. Вполне вероятно, что новые депутаты будет качественно выполнять свою работу».

Кроме того, депутат обратил внимание, что новый созыв «более широко представляет все слои населения края».

«И это тоже нормально. Помним же советский период, когда были квоты: столько-то с завода, столько-то с села, столько-то доярок, столько-то станочников», – говорит он.

«Люди от земли знают жизнь не хуже»

Александр Ткачев Фото: Виталий Барабаш

Александр Ткачев, лидер фракции КПРФ, из-за членов которой и высказывается большинство опасений, вообще удивлен такой постановке вопроса.

«Если человек широко не известен в политических кругах, это не значит, что он не является специалистом в той или иной области. У нас достаточно экспертов, способных компетентно решать вопросы. Возьмем Андрея Юрьевича Кривова, он известный специалист в местном самоуправлении. Вячеслав Лаптев, Дмитрий Рождественский – в сельском хозяйстве. Кропотин был директором фирмы, занимающейся запчастями, металлообработкой. Галкин компетентен в области газификации. Я – в сфере имущественных отношений. Кроме того, люди «от земли» ничуть не хуже знают жизнь, чем кабинетные руководители, которые уже много лет просидели в АКЗС, а как все происходит в реальности, может быть, не всегда и знают», – возражает оппонентам Ткачев.

Он подчеркивает: директор завода и его рядовой сотрудник воспринимают жизнь по-разному. И если в заксобрании будут люди, представляющие обе точки зрения, это хорошо.

«Будем объяснять»

В «Единой России» отдают себе отчет в том, что после потери партией большинства голосов и прохождении большого числа неожиданных депутатов жизнь в АКЗС не будет прежней. И готовятся, как сказал лидер фракции Сергей Приб, убеждать.

«Мы готовы к конструктивному объяснению. Может быть, придется дольше проводить заседания фракций, комитетов, чтобы найти простое большинство для решения жизненно важных вопросов для развития территории. Будут другие реалии, будем разговаривать. Опыт работы с тремя фракциями у нас есть», – сказал Приб.

Сергей Приб Фото: Виталий Барабаш

Вице-спикер Денис Голобородько также сказал, что, по его мнению, «разнообразие политических позиций только укрепит АКЗС», так как «конкуренция – двигатель прогресса».

Сергей Приб напомнил, что в прошлом созыве в состав комитета по бюджету входили лидеры всех четырех фракций, но как-то приходили к решениям. Он предположил, что новым депутатам, которые вошли в созыв и хотят разобраться, должно хватить двух-трех месяцев. Другого варианта нет – нужно как минимум принимать бюджет на следующий год.

«Будет торг»

Между тем, участники процесса подчеркивают – радикальных изменений даже с приходом большого числа представителей КПРФ, с точки зрения принятия решений в парламенте ждать не стоит. Просто потому, что «ЕР» будет искать союзников для принятия решений (до большинства им не хватает всего четырех голосов) и чаще всего будет их находить.

«Что будет с Алтайским краем? Да ровным счетом ничего. Будут договорные основы. Острые вопросы станут решаться в кабинетах, а не на уровне населения. Подковерная борьба была, есть и будет. Комросы заявляют, что теперь у них произойдет взрыв в работе, они станут тщательно изучать законопроекты. Но не будет такого! Будет торг. «ЕР» будет для принятия проблемных вопросов искать союзников, которые протянут их идеи. То, что у партии власти нет большинства, еще ни о чем не говорит», – заявила на круглом столе по итогам выборов депутат от эсеров Евгения Боровикова.

Фракция «Коммунисты России» в АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Сами комросы, конечно, говорят, что «альянсов никаких нет». Об этом заявил глава фракции Сергей Матасов. Он предполагает, что «Коммунисты России» станут «маятником, мостом между «ЕР» и КПРФ».

Между тем, ни те, ни другие коммунисты не скрывают резкой антипатии друг к другу. Мария Прусакова, лидер крайкома КПРФ, называет их фракцию «технической ошибкой». А Матасов обвиняет оппонентов по левому крылу в видимости работы:

«Мы себя считаем коммунистами традиционной ориентации. А те, которые нетрадиционной, 30 лет сидят в Госдуме и изображают видимость, что они настоящие».

Так что, с учетом того, что у комросов есть как раз недостающие «ЕР» четыре голоса, трудно пока представить ситуацию, в которой партии власти не хватило голосов для «проведения» своих решений, а все бы оппозиционные фракции консолидированно выступили против.

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