Горняк22: Работникам бийской компании выплатили долг по зарплате в 1,6 млн рублей

Деньги. Зарплата Фото: Анна Меньшикова, Толк

Сотрудники не получали зарплату на протяжении девяти месяцев. После вмешательства прокуратуры директор компании выплатил деньги

Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате работникам бийского предприятия «Компания ДС», сообщает пресс-служба ведомства.

Так, компания с ноября 2020 по июль 2021 год задолжала 18 работникам 1,6 млн рублей. Руководителю фирмы вынесли представление с требованием рассчитаться с работниками.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело. Сейчас задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

Ранее сообщалось, что бывшим работникам банкрота «Стройгаз» выплатили долги по зарплатам на 11,4 млн рублей. Надзорное ведомство установило, что 92 сотрудникам предприятие задолжало зарплату за два с половиной года – с 2016 по август 2018. В общую сумму также вошла компенсация за нарушение сроков выплаты получки.

ТОЛК