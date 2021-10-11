Горняк22: Около 600 млн рублей выделили на реабилитацию «загруженного» Телецкого озера

Телецкое озеро Фото: instagram.com/shadrinpro

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу

Чтобы улучшить экосистему Телецкого озера, в Республике Алтай строят соответствующие объекты инфраструктуры, сообщает ТАСС. На эти цели выделили 600 млн рублей.

Сейчас процесс строительства находится на завершающей стадии – строители освоили 60% от выделенных средств. Объекты строят в селах Артыбаш и Иогач на берегу озера.

Многие турбазы и гостевые дома не организовали системы сточных вод, что пагубно повлияло на экосистему водоема. Кроме того, старые водопроводные сети не отвечают эксплуатационным требованиям при возросшей нагрузке на них. Строительство водопроводных сетей положительно повлияет на качество жизни не только туристов, но и местного населения.

Сейчас работы на объектах в селе Артыбаш практически завершили, на участке восстанавливают дорожное покрытие. Работы в Иогаче планируют завершить к середине ноября 2021 года.

Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, чтоРанее сообщалось, что на Телецком озере открыли первую в стране подводную туристическую тропу.

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