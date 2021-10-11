Горняк22: Всемирный день борьбы с ожирением 2021: история и интересные факты
Ожирение. Лишний вес. Еда Фото: pixabay.com
Ежегодно 11 октября отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. Рассказываем историю этого праздника, а также делимся подборкой интересных фактов
История Всемирного дня борьбы с ожирением
Дней борьбы с ожирением в году несколько – 11 октября, 26 ноября и 25 мая. Но именно 11 октября Всемирная организация здравоохранения объявила Всемирным праздником. Об этом пишет портал calend.ru.
В этот день во всем мире устраивают различные мероприятия, которые имеют профилактический характер. Темы про борьбу с ожирением 11 октября часто становятся вопросами для обсуждения на телепередачах.Лишний вес. Ожирение Фото: pixabay.com
Интересные факты о лишнем весе и ожирении
- К ожирению приводит регулярное переедание.
- Многие люди генетически предрасположены к ожирению.
- Ожирение беременной женщины может навредить ребенку.
- У стройных людей в кишечнике есть бактерии, которые борются с ожирением.
- Пристрастие к сладкой пище может стать зависимостью и повлечь за собой изменения в тканях мозга.
- В США каждый третий местный житель страдает от ожирения.
- Ожирение может быть заразным. Ученные доказали, что социальные связи формируют представления о «нормальном» весе и заставляют под них подстраиваться.
- К избыточному весу ведет недостаток сна.
- Примерно 925 млн человек во всем мире страдают от голода, а у примерно 1,5 млрд – выявлен лишний вес или ожирение.
- Полнота и ожирение стоят на пятом месте по причинам смертности в мире.
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