Горняк22: Лишь один знак ждет большая любовь. Астрологический прогноз с 11 по 17 октября

Жесты. Сурдопереводчик. Руки. Любовь. Сердце Фото: pixabay.com

На этой неделе Близнецов ждут любовные приключения, Весов выгодные контракты, а Козерогов заслуженные награды и почести

Профессиональный астролог из Барнаула Вера Топчеева рассказала «Толку», что ждать на неделе с 11 по 17 октября всем знакам зодиака.

Овен

Представителям знака на этой неделе приоткроются врата возможностей и удачи. Для этого им придется быть начеку, использовать максимум ресурсов и построить собственную стратегию, чтобы все лавры достались именно им. В это время астролог рекомендует приглушить свою импульсивность и прислушаться к внутреннему чутью.

Телец

Тельцы, по словам эксперта, рискуют выйти из-под контроля и наломать кучу дров. На этой неделе им следует заняться финансовыми вопросами и воплощением в реальность жизненных целей. В деловой сфере ожидаются приятные бонусы, статусные повешения и признания в коллективе.

Близнецы

На этой неделе представителей знака унесет в пучину любовных приключений, их личная жизнь наполнится планами, творчеством и вдохновением. Некоторых ожидает судьбоносная встреча. Природное обаяние Близнецов и их чувство юмора откроют новые горизонты в общении с окружающими. Также велика вероятность обрести полезные связи и поднять свой статус.

Рак

Любовь. Влюбленные. Поцелуй Фото: Pixabay

Для Раков наступило время действий и приятных свершений. Близкие люди помогут представителям знака довести начатые дела до конца, решить финансовые вопросы и сделать выгодные приобретения. На этой неделе благоприятными будут вложения в недвижимость и расширение семейного бизнеса.

Лев

На этой неделе представители знака, по словам астролога, будут блистать интеллектом и красноречием, а также пополнят свой багаж знаний. Львы будут часто менять свое местоположение, что позволит им оказаться в нужном месте, занять выгодные позиции и насладиться своими достижениями.

Дева

У Дев все сложиться самым наилучшим образом, но для этого нужно приложить лишь немного усилий и смекалки. На этой неделе ожидаются повышения по карьерной лестнице, выгодные приобретения и заслуженные награды.

Весы

Работник. Офис Фото: pexels.com

Представители знака в этот период нацелены проявлять активность и обозначать свою позицию для достижения нужных результатов. Весы смогут добиться выгодных контрактов и продемонстрировать свои таланты. Позитивом и вдохновением эту неделю наполнят романтика, приятные подарки и судьбоносные встречи.

Скорпион

Скорпионы не желаю быть пешками в чужой игре, поэтому на этой неделе начнут вести свою собственную. В этот период важно побыть в уединении с собой, оно принесет душевную гармонию, материальный достаток и подготовит фундамент для реализации больших планов.

Стрелец

Астролог уверена, что на этой неделе для Стрельцов открываются перспективы социального роста. Засверкать новыми гранями и добиться успехов представителям знака помогут объединение знаний и интересов, создание групп единомышленников и обучающих курсов.

Козерог

Офис Фото: pixabay.com

Козероги пребывают на волне своих достижений и успеха. Они готовы принимать заслуженные награды и почести. Наиболее прозорливые представители знака уже заняты планами на будущее и выстраивают стратегию дальнейших действий по освоению социального Олимпа.

Водолей

Представителям этого знака неделя подарит благоприятное стечение обстоятельств и укрепление общественных позиций. Велика вероятность обрести покровителей или выиграть грант. А деловое сотрудничество с иностранцами даст хороший результат.

Рыбы

Рыбы смогут обойти все подводные камни жизни и взглянуть на ситуации под нужным углом. Они также откроют для себя негласные источники дохода, обретут благосклонность властей и тайных покровителей. Дар предвидения преподнесёт представителям знака заслуженные награды и выгодные проекты.

ТОЛК