Горняк22: Барнаульская студия растяжки Виктории Князевой готовится к открытию второго зала

Барнаульская студия растяжки Виктории Князевой готовится к открытию второго зала Фото: Студия растяжки Виктории Князевой

После скорого расширения студия станет еще более комфортной и удобной для клиенток, что позволит развивать новые направления

Известная в Барнауле студия растяжки Виктории Князевой совсем скоро станет еще больше и комфортнее для клиенток. В настоящее время готовится к открытию второй зал, он дополнит действующее помещение. В ожидании этого события Виктория рассказала «Толку» о том, что нового появится в студии и чем полезна растяжка для девушек и женщин.

Появятся новые направления

– Виктория, как долго работает ваша студия растяжки в Барнауле и какие качественные изменения произошли за это время?

– Студия работает третий год. За это время у нас стало больше часов для тренировок, появились новые направления и инвентарь.

Программа тренировок постоянно совершенствуется. Девушки стали быстрее достигать желаемых результатов, а главное, что для них сам процесс проходит комфортно и они получают удовольствие от занятий.

– Сейчас вы готовите к открытию второй зал. Где его расположение, чем он будет отличаться от того, который уже работает?

– Второй зал будет находиться в том же помещении, что и первый, на ул. Чкалова, 57а, мы хотим расширить нашу студию. В новом зале будет теплый пол, по интерьеру планируются изменения, в отличие от первой тропической студии, вторая более минималистична, что сейчас в тренде.

Из направлений в новом зале будет аэростретчинг, это растяжка в гамаках. Другие новые направления мы пока держим в секрете.

Барнаульская студия растяжки Виктории Князевой готовится к открытию второго зала Фото: Студия растяжки Виктории Князевой

– На какую аудиторию ориентирована ваша студия растяжки?

– На всех девушек и женщин. В основном в утренние часы ходят женщины от 30 до 50 лет, а в обед и вечером – смешанные группы.

На персональные тренировки ходят и беременные девушки, и детки, и бизнес-леди. На групповых занятиях часто бывает, что у девушек разные уровни подготовки, и мы под каждого корректируем программу.

– Какие новые направления растяжки появились в вашей студии в последнее время?

– Потрясающее направление – барре. Его уже многие для себя поставили в приоритет, после растяжки. Если вкратце, то барре – это система физических упражнений, основанная на сочетании балета, стретчинга и йоги, его еще называют «фитнес у хореографического станка».

В тренировках мы не используем прыжки, бег и силовые упражнения с большим весом. Все происходит в очень интенсивном темпе, само занятие идет около 50 минут. Упражнения выполняются со своим весом или с легким инвентарем, это гантели, мячи, фитнес-резинки.

Многим нравится это направление, потому что всего за относительно короткое время мы прорабатываем почти все группы мышц, и результаты заметны уже после первых занятий. Фигура становится более женственной и утонченной, а не перекаченной, что особенно подчеркивают девушки.

Сложно объяснить на словах, нужно просто попробовать данное направление, и вы все сами поймете.

Не только шпагат

– Правда, что у девушек, которые посещают студию растяжки, главная задача – сесть на шпагат?

– У всех разные цели. Кто-то хочет сесть на шпагат, кто-то – избавиться от дискомфорта и болей в спине, кто-то – привести свою фигуру в тонус.

Растяжка – это не только шпагаты, это гораздо больше, она помогает избавиться от скованности и зажатости в теле, помогает сделать красивую и ровную осанку и очень сильно заряжает энергией и положительными эмоциями. Конечно же, растяжка – это колоссальная польза для вашего здоровья.

Барнаульская студия растяжки Виктории Князевой готовится к открытию второго зала Фото: Студия растяжки Виктории Князевой

– Какой самый большой страх у тех, кто только начинает заниматься растяжкой?

– Наверное, что растяжка ассоциируется с болью и чем-то неприятным. Это одно из самых распространенных ложных убеждений.

В своей программе я всегда стараюсь акцентировать внимание на том, чтобы девушка по-настоящему влюбилась в растяжку, и тогда процесс занятий проходит максимально комфортно.

Для меня большая радость слышать слова новеньких девушек в студии после первых занятий: «Я даже не знала, что растяжка – это такой кайф».

– Какую обратную связь вы получаете от ваших постоянных клиенток?

– Положительную. Говорят, после тренировок хочется жить. Уже удалось исполнить мечты множества девушек. Кто-то сел на шпагат, у кого-то спина перестала болеть, кто-то радуется, что похудел и подтянул тело. Женщины возвращаются к нам после родов и говорят, что скучали. Это безумно радует и заряжает.

Главное – начать

– Как вы подбираете тренерский штат, кто у вас работает сейчас?

– У нас есть система найма сотрудников в нашу команду, про это нужна отдельная беседа. На данный момент у нас работает один инструктор, ее зовут Дарья.

Барнаульская студия растяжки Виктории Князевой готовится к открытию второго зала Фото: Студия растяжки Виктории Князевой

– Какие акции и скидки действуют в вашей студии?

– Недавно мы сделали акцию для студенток. Скидка на все абонементы 10%.

– Какие рекомендации у вас есть для тех, кто планирует заняться растяжкой, но пока сомневается?

– Начать! Как я уже говорила, растяжка – это не только шпагаты, и даже если вы никогда не занимались растяжкой, не нужно бояться, нужно попробовать и понять для себя, подходит ли вам это направление.

Я не люблю это слово, но иногда девушки говорят: «Я совсем «деревянная», и растяжка это не для меня», но после пробного занятия уже чувствуют легкость в теле и начинают заниматься на постоянной основе.

Так что приглашаю всех в нашу студию на бесплатное пробное занятие, чтобы попробовать для себя мир гибкости и растяжки!

ТОЛК