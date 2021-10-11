Горняк22: Соцсети: алтайская семья держала в «рабстве» и издевалась над четырьмя детьми

Ребенок. Слезы Фото: pexels.com

Сейчас дети находятся в приюте, однако знакомые с ситуацией уверяют, что историю пытаются «замять», и мальчики могут вновь вернуться в семью

В селе Заковряшино Крутихинского района проживает семья, в которой якобы издеваются над детьми, морят их голодом и заставляют работать. Об этом рассказала участница сообщества «Barnaul22».

По ее словам, в семье К. под опекой находились четыре мальчика, которые учатся с пятого по восьмой классы.

«Дети жили в этой семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подверглись моральным и физическим издевательствам. Дети неоднократно жаловались учителям на такое отношение, учителя звонили матери. Она в ответ говорила, что все хорошо, дети врут, они особенные», – рассказала она.

Автор сообщения утверждает, что дети были постоянно голодные и воровали хлеб в школьной столовой. Тогда директор якобы дала распоряжение накладывать им больше еды.

Женщина отметила, что с утра до ночи дети пасли овец, работали в огороде, управлялись с хозяйством. При этом за любую провинность детей якобы избивали. Так, сообщается, что 2 октября их избили за то, что они неправильно управились. После этого им якобы удалось сбежать из дома. Жители села заметили их и вызвали полицию. По словам очевидцев, экспертиза подтвердила, что мальчики избиты и истощены.

Детей увезли в детскую больницу и на следующий день отправили в Романовский детский дом.

«Сейчас, по моим данным, дело всячески пытаются замять и не дать ему ход. Почему до беззащитных детей никому нет дела?» – задается вопросом женщина.

Она опасается, что детей могут вернуть домой и ситуация только усугубится.

Ранее сообщалось, что в Камне-на Оби опекуншу судят за истязание детей. По данным следствия, в течение более чем года женщина систематически избивала приемных брата и сестру (детям на тот момент было 12 и 10 лет соответственно). В процессе экзекуции горожанка якобы использовала резиновый шланг, железный совок и ремень, а поводом для рукоприкладства могли стать плохо вымытый пол или опоздание домой. Детей изъяли из семьи лишь после того, как они сами обратились в органы опеки и попечительства.

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