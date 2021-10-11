Горняк22: Алтайский следком провел обыски в органах профилактики по делу подростка с ДЦП

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Сейчас следователи выясняют, почему органы профилактики не реагировали на ситуацию, которая происходила в семье подростка

Следователи провели обыски в органах системы профилактики после того, как барнаульского подростка-инвалида нашли брошенным в доме, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщили в ведомстве, в августе 2021 года жители Барнаула обратились в правоохранительные органы и заявили о том, что мать 16-летнего подростка-инвалида выпивает и оставляет его дома одного.

После этого мальчика и его 12-летнюю сестру забрали из семьи, а их мать впоследствии умерла. При этом органы системы профилактики, по данным следствия, знали, что женщина не занималась воспитанием и лечением сына, но мер не предпринимали.

Сейчас следователи собирают доказательства и выясняют обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что мать бросила сына, который страдает ДЦП, дома одного. Ему удалось выползти на улицу и позвать на помощь.

ТОЛК