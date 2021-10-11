Горняк22: В алтайском селе пропала пожилая женщина с дамской сумкой

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В селе Зональное без вести пропала 80-летняя Зинаида Дроздова, сообщает «Лиза Алерт». Ее местонахождение неизвестно с 9 октября.

Приметы: рост 170см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые.

Фото: Лиза Алерт

Одежда: темно-синяя куртка, темно-синие спортивные трико, черные полуботинки, синяя шапка.

С собой у нее была черная дамская сумка.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске идут поиски 18-летнего Сергея Шадрина. Утром 30 сентября молодой человек ушел из дома и не вернулся. Больше на связь с близкими он не выходил.

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