Горняк22: Пенсионерка из Бийска «отдала» мошенникам около 3 млн рублей

Пенсионер Фото: pixabay.com

В течение двух дней женщине звонили неизвестные и выманили у нее в общей сложности около 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело

63-летняя жительница Бийска лишилась почти 3 млн рублей после звонка мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. По его словам, со счета женщины, где лежали около 2,5 млн рублей, пытаются списать деньги. Далее с пенсионеркой связался якобы финансовый аналитик и представитель технической поддержки банка.

Пенсионерке предлагали снять средства и перевести их на «безопасный» счет. Она сделала все, как ее просили. На следующий день бийчанке вновь позвонили и попросили совершить «зеркальные операции»: взять вперед мошенников кредиты в банках и перевести их на счета финансовой организации. Таким образом, пострадавшая оформила кредитов почти на полмиллиона рублей.

В итоге за два дня аферисты заработали на доверчивости жительницы наукограда порядка 3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенник назвал молодую девушку недоразвитой после того, как она тянула разговор и не торопилась сообщать ему персональные данные. Звонивший сообщил, что на ее имя пытаются взять кредит и действовать нужно оперативно.

ТОЛК