Горняк22: Внедорожник «перевернул» легковушку в центре Барнаула

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что один из автомобилей лежит на крыше. При этом оба транспортных средства получили серьезные повреждения

Днем 10 октября в Барнауле произошло ДТП – столкнулись внедорожник и легковушка, сообщает «Инцидент Барнаул». Вероятнее всего, один из участников ДТП не уступил дорогу другому.

После столкновения легковушка опрокинулась на крышу. Есть ли в аварии пострадавшие, очевидцы не сообщили.

Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в забор жилого дома после ДТП в Барнауле. От удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения – особенно пострадали передние части машин. В результате аварии, один из автомобилей влетел в забор. По словам очевидцев, один из участников ДТП был без водительских прав.

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