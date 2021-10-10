Горняк22: Воспитатель дала советы родителям детей из речевых групп

Детский сад Фото: pixabay.com

Эксперт рассказала, с какими сложностями и страхами может столкнуться ребенок, а также дала советы, как быстрее адаптировать его к новым условиям

Адаптация ребенка в логопедической группе детских садов имеет ряд особенностей. О том, на что стоит обратить внимание родителям, «Толку» рассказала воспитатель речевой группы детского сада № 268 Барнаула, педагог высшей квалификационной категории Тэрэза Иунихина.

По ее словам, основная сложность связана с тем, что в пять лет, когда ребенка могут перевести в такую группу, ему приходится оставить своих друзей и привычное игровое пространство, тем самым выйдя из зоны комфорта.

«Зачастую дети с нарушением речи могут испытывать трудности в общении, страх, что не будут приняты в новом коллективе», – говорит Иунихина.

Специфика работы коррекционной группы основана на том, что кроме общеразвивающих занятий с детьми ежедневно занимается учитель-логопед, а на дом дают упражнения для закрепления и автоматизации поставленных звуков.

«У некоторых детей может наблюдаться непринятие этих требований», – отмечает педагог.

Поэтому адаптация детей в речевой группе может занимать от одного до шести месяцев, добавила она.

Как родители могут помочь ребенку из речевой группы

Воспитатель дала советы, как действовать родителям для более легкого привыкания детей.

«Необходимо ребенку рассказать заранее о переходе в речевую группу, организовать режим дня таким образом, чтобы ребенок проводил продуктивно время совместно с родителями: вырезание из бумаги, рисование в альбоме, чтение художественной литературы, раскрашивание, конструирование по образцу. Делать это желательно ежедневно», – объяснила Иунихина.

Она пояснила, что таким образом ребенок привыкает к организованной деятельности и впоследствии ему будет легче приспособиться к режиму дня и домашним заданиям.

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