Горняк22: От меда до футболок: какие алтайские товары продают на AliExpress

AliExpress Фото: pixabay.com

На популярной интернет-площадке нашлась продукция производителей из Барнаула и Бийска. Особой популярностью у покупателей пользуются средства с пантами

Натуральные продукты, целебные средства и одежда с символикой региона – на AliExpress продают десятки алтайских товаров. «Толк» изучил, какие предложения, связанные с Алтайским краем, предлагает эта всемирная торговая интернет-площадка.

Секрет бобра с пантами алтайских маралов

Этот комплекс природных компонентов, который, как считается, обладает мощным лечебно-профилактическим действием, особенно популярен на AliExpress. 30 капсул обойдутся в 880 рублей. Пользователи заказали его свыше 600 раз, оставив высокую оценку – 4,8 балла и 323 отзыва, большинство из которых – хвалебные.

Бальзам с пантами

Практически не уступает по популярности предыдущему продукту. При чем заказывают его даже в США.

Алтайский мед

Не смотря на то, что в России бренд алтайского меда довольно хорошо раскручен, на AliExpress он пока не снискал особой популярности. Самый ходовой из таких товаров заказали всего 60 раз, оценив на 4,6 балла. Покупателям продукт обходится 609 рублей за 1 кг.

Настойки и смеси трав

Отдельный вид товаров – разнообразные настойки, в том числе и с пантами, а также сборы алтайских трав.

Футболки

Среди продуктового разнообразия на AliExpress обнаружились и брендированные футболки с символикой Алтайского края. Приобрести такую можно за 2 тысячи рублей, правда предложением пока никто не воспользовался.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что дешевые китайские игрушки могут исчезнуть из российских магазинов.

ТОЛК