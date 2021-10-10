Горняк22: В ГИБДД объяснили очереди на оформление аварий в Барнауле

Место ДТП Фото: "Барнаул 22"

Сейчас ДТП оформляют четыре сотрудника Госавтоинспекции, которые работают с 8 часов утра до 20 часов вечера «без выходных и перерыва на обед», отметили в ведомстве

В Барнауле действительно возникли проблемы с записью в ГИБДД на оформление дорожно-транспортных происшествий, однако сейчас ситуацию удалось урегулировать. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Ранее автовладельцы пожаловались в соцсетях, что им не удается получить талон на прием ни лично, ни по телефону, ни через портал Госуслуг из-за огромных очередей.

«В последнее несколько месяцев наплыв желающих оформить ДТП действительно наблюдался… Приняты меры реагирования, в настоящий момент можно сказать, что ситуацию удалось урегулировать», – отметили в ведомстве.

Здесь пояснили, что на возникновение очередей повлиял ряд факторов. И в первую очередь – большое количество аварий, оформленных с материальным ущербом, при том, что «единицы были оформлены самостоятельно по «Европротоколу», а прием ведут только четыре сотрудника.

«При увеличении количества граждан, желающих оформить ДТП, для оформления необходимых бумаг привлекаются сотрудники из других подразделений ГИБДД», – пояснили в полиции.

Как записаться на оформление ДТП в Барнауле

Записаться на оформление автоаварии можно с 8.00 до 20.00 по адресу улица 10-я Западная, 5, кабинет 108 при личном обращении к сотрудникам, либо по телефону (3852)393-533. В остальное время в течение суток при обращении в дежурную группу отдельного батальона ГИБДД по телефону (3852)391-090.

Очередь формируется по порядку обращения граждан, пояснили в Госавтоинспекции.

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