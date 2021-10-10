Горняк22: В небе над алтайской Белокурихой сняли стаю белых лебедей

Лебеди на незамерзающем озере в Алтайском крае Фото: правительство Алтайского края

Птичий клин пролетел в ясном октябрьском небе над курортом — сообщается, что конечной целью лебедей стал незамерзающий водоем рядом с городом

Стаю белых лебедей сняли 9 октября в небе над алтайским городом-курортом Белокуриха. Видео публикует сообщество «Барнаул 22».

По словам автора, птицы летели на незамерзающее озеро Лебединое, которое находится в Советском районе.

Он также отметил, что в этом году птицы вернулись в регион довольно рано.

Первых лебедей-кликунов заметили в Алтайском крае в начале октября.

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