Горняк22: Алтайский край обновил суточный рекорд по числу заражений COVID-19

Медики Фото: Анна Меньшикова, Толк

В Барнауле за последние 24 часа отмечено 94 новых случая инфекции, в Бийске – 33, в Рубцовске – 26. С начала пандемии число заболевших превысило 80 тысяч человек

Алтайский край обновил рекорд по суточному числу инфицированных коронавирусом. Данные 9 октября публикует региональный оперштаб.

За минувшие сутки в крае зарегистрировали 294 новых случаев инфекции. За это время умерли 25 человек, в том числе от COVID-19 – 18. Выздоровело 45 пациентов.

С начала пандемии число заболевших составило 80 134 человека – по этому показателю регион сейчас входит в топ-25 в стране. Выздоровели 59 921 человек, умерли 5 668 человека.

В госпиталях на лечении – 3654 пациента. Тяжелобольных – 615, подключены к аппаратам ИВЛ – 245.

Где зарегистрировали новые случаи инфекции

Барнаул – 94, Бийск – 33, Рубцовск – 26, Алейск – 13, Славгород – 10, Яровое – 8, Заринск – 7, Рубцовский район – 6, Бийский, Благовещенский Калманский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский районы – по 5, Алейский, Первомайский районы – по 4, Камень-на-Оби, Бурлинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Новичихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 3, Новоалтайск, Заринский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Пристанский, Шипуновский район – по 2, Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Павловский, Табунский, Тогульский район – по 1.

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