Горняк22: Дорожники Алтайского края заявили о готовности к зиме на 80%
Дорожная техника Фото: altdor.ru
За три года в крае установили более 18 км снегозадерживающих заборов вдоль трасс в местах с наибольшей снегозаносимостью, напомнили в ведомстве
Техника Алтайавтодора готова к зиме более чем на 80%. Об этом сообщила пресс-служба организации.
До 1 ноября краевые филиалы предприятия должны обеспечить полную готовность и необходимый запас противогололедных материалов, отметили здесь.
В преддверии зимнего сезона в крае ведут ямочный ремонт и установку снегозадерживающих заборов.
Ранее «Толк» сообщал о том, что на расширенном участке Чуйского тракта запустили движение.