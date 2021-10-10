Горняк22: Дорожники Алтайского края заявили о готовности к зиме на 80%

Дорожная техника Фото: altdor.ru

За три года в крае установили более 18 км снегозадерживающих заборов вдоль трасс в местах с наибольшей снегозаносимостью, напомнили в ведомстве

Техника Алтайавтодора готова к зиме более чем на 80%. Об этом сообщила пресс-служба организации.

До 1 ноября краевые филиалы предприятия должны обеспечить полную готовность и необходимый запас противогололедных материалов, отметили здесь.

В преддверии зимнего сезона в крае ведут ямочный ремонт и установку снегозадерживающих заборов.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на расширенном участке Чуйского тракта запустили движение.

ТОЛК