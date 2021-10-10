Горняк22: Барнаульский зоопарк получил лицензию на деятельность

Сергей Писарев Фото: instagram.com/zoo22.ru

В течение двух лет сотрудники парка проводили работы, чтобы соответствовать выдвинутым требованиям. Его директор поблагодарил Россельхознадзор за «принципиальность»

Барнаульский зоопарк получил лицензию на осуществление своей деятельности. Об этом в своем Instagram сообщил директор площадки Сергей Писарев.

«Это был долгий и сложный период. Мы благодарим специалистов Алтайского подразделения Россельхознадзора за принципиальный подход. За консультации и советы. За терпение и понимание. Мы вместе прошли этот путь», – отметил он.

По словам Писарева, для того, чтобы соответствовать требованиям, зоопарку пришлось построить новые ветеринарные блоки. Здесь также улучшили условия содержания животных.

Постановление о лицензировании зоопарков, цирков и дельфинариев вступило в силу в России с 1 января 2020 года. Документ обязал их владельцев иметь специально оборудованные помещения и территории для питомцев, а также работников с необходим стажем и образованием. Кроме того, лицензиат должен соблюдать требования закона об ответственном обращении с животными, ветеринарные нормы и правила.

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