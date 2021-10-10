Горняк22: В небе над алтайской Белокурихой сняли стаю белых лебедей
Лебеди на незамерзающем озере в Алтайском крае Фото: правительство Алтайского края
Птичий клин пролетел в ясном октябрьском небе над курортом — сообщается, что конечной целью лебедей стал незамерзающий водоем рядом с городом
Стаю белых лебедей сняли 9 октября в небе над алтайским городом-курортом Белокуриха. Видео публикует сообщество «Барнаул 22».
По словам автора, птицы летели на незамерзающее озеро Лебединое, которое находится в Советском районе.
Он также отметил, что в этом году птицы вернулись в регион довольно рано.
Первых лебедей-кликунов заметили в Алтайском крае в начале октября.
Горняк22: URA.ru: Алтайскому краю и еще 71 региону грозит новый локдаун
Коронавирус. Скорая помощь Фото: телеканал "Толк"
Эксперты издания заявили, что мера может обрушить экономику субъектов РФ, но других вариантов остановить пандемию у властей уже нет
У властей 72 российских регионов уже есть основания для того, чтобы вводить на их территориях локдаун из-за пандемии. Об этом сообщает URA.ru.
В списке оказался и Алтайский край.
Введение принудительной всеобщей самоизоляции зависит от свободного коечного фонда и уровня вакцинации, но главное – от коэффициента распространения инфекции, говорится в публикации. В этих регионах показатель подошел к критическому уровню.
Как сообщил источник издания в Роспотребнадзоре, решение о введении локдауна в регионах будут принимать власти субъектов РФ.
Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайский край обновил суточный рекорд по числу заражений COVID-19.