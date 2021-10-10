Горняк22: Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС «без сна и отдыха»

Клим Шипенко, Антон Шкаплеров и Юлия Пересильд Фото: instagram.com/juliaperesild

Фильм «Вызов» станет первым в истории российского кинематографа художественным фильмом, который будет частично снят в космосе

Съемочный процесс на Международной космической станции, куда на днях улетели российские режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, идет постоянно даже в ущерб отдыху. Об этом в Twitter рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Они там не туристы, работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи», – написал он.

Рогозин также согласился с мнением одного из комментаторов, что Пересильд невероятно отважная женщина, отметив, что «немногие готовы к такому».

5 октября Пересильд и Шипенко на корабле «Союз МС-19» отправились на МКС, чтобы снять художественный фильм «Вызов». Планируется, что они проведут на орбите 12 суток. 17 октября они приземлятся в казахстанской степи.

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