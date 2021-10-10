Горняк22: В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19
Коронавирус. Маски Фото: pexels.com
Количество летальных исходов превышает 900 четвертый день подряд, с начала пандемии жертвами коронавируса стали 215 453 человека
Новый суточный максимум смертей от коронавирусной инфекции зарегистрировали в России. Данные на 9 октября передает федеральный оперативный штаб.
Так, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали смерть 968 пациентов. Этот показатель обновляет рекорд уже второй день подряд .
За сутки в РФ число инфицированных выросло на 29 362 — это максимальный показатель с начала года. Выздоровели 21 049 человек.
Ранее врачи рассказали о новом симптоме СOVID-19.