Горняк22: В Алтайском крае неделя завершается теплом до +14 градусов

Осень Фото: Виталий Барабаш

Синоптики прогнозируют, что это последний теплый день этой осенью. Уже в начале новой недели вернутся похолодание и дожди со снегом

Днем 10 октября в Алтайском крае ожидается около +9…+14 градусов. Осадков не будет, ветер северо-западный, с порывами до 14 м/с, передает Алтайский центр по гидрометеорогии и мониторингу окружающей среды.

В Барнауле в воскресенье потеплеет до +9…+11 градусов. В этот день преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

К понедельнику, 11 октября, в крае снова похолодает до +5 градусов днем, а также пойдет дождь, переходящий в мокрый снег.

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