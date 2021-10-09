Горняк22: Вокалист из Алтайского края выступит в десятом сезоне шоу «Голос»

Шоу "Голос" Фото: "Первый канал"

Исполнитель, пол и возраст которого пока не раскрываются, успешно преодолел стадию предварительных кастингов. Премьера передачи состоится 8 октября

Вокалист из Алтайского края выступит на слепых прослушиваниях десятого сезона популярного шоу «Голос» на Первом канале. Об этом сообщает портал sibnet.ru.

Личность участника пока не раскрывается. Известно лишь, что он родом из села Быстрый Исток.

По данным ресурса, на первом этапе перед зрителями выступит более 120 певцов. Из них Сибирь представят шестеро (кроме алтайского села это Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск и Усть-Илимск Иркутской области).

Дата выхода и наставники десятого сезона «Голоса»

Юбилейный десятый сезон шоу «Голос» выходит 8 октября.

Набирать команды будет «золотой» состав ведущих: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Ранее «Толк» сообщал о том, как алтайский иллюзионист стал ведущим «Битвы экстрасенсов».

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