Горняк22: Жильцы новостроек в Барнауле возмутились из-за «непролазной грязи» вокруг домов

ЖК "Питер" в Барнауле Фото: Адалин-Строй

Очередные новоселы недавно сданных многоквартирных домов в ЖК «Питер» в Барнауле пожаловались на отсутствие дорог. Им приходится пробираться к подъездам через лужи и грязь

В Барнауле жильцы недавно сданных и заселенных новостроек в ЖК «Питер» жалуются на то, что вместо ожидаемого благоустройства рядом с домами царит «непролазная грязь». Не все обещанные асфальтированные дороги построены, а голый грунт этой дождливой осенью постоянно размывает.

«Невозможно подходить к домам. Район построили, а дороги нет. Приходится носить сменную обувь или обматывать ноги пакетами. Собаку до асфальта приходится нести на руках, иначе утонет», – рассказал один из новоселов Данил Цховребашвили.

Впрочем, по словам жильцов, две дороги здесь все же есть, но и их заливает так, что приходится идти по лужам.

«Застройка новых районов должна проходить при согласовании с муниципалитетом, и мы считаем недопустимым, что застройщик не озаботился подъездами к микрорайону», – прокомментировал руководитель отделения «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.

Позиция застройщика

ЖК «Питер» в Барнауле Фото: Данил Цховребашвили

В компании «Адалин», которая реализовала данный проект, «Толку» пояснили, что земельный участок в 5,6 га в квартале 2037 она приобрела в 2019 году с аукциона. В рамках комплексного освоения территории был подготовлен и утвержден проект, который включает в себя постройку жилых домов, гаража-стоянки, придомовых парковок и подъездов к ним силами девелопера.

«В 2021 году жилой комплекс «Питер» введен в эксплуатацию, построены асфальтированные парковки для автомобилей и проезды к ним. СЗ «Адалин» сделал асфальтированные проезды от ул. 280-летия Барнаула до дома на ул. 65 лет Победы, 22, и далее до дома на Павловском тракте, 162. В границах ул. 65 лет Победы, 22, вдоль дома на ул. 280-летия Барнаула, 15, уложено временное бетонное покрытие для проезда строительной техники», – поясняют в компании.

23 сентября, 9:00

Жилье есть, дорог нет. Новоселам квартала 2033 в Барнауле не подъехать к дому

В новом квартале 2033 «Барнаулкапстрой» затянул со строительством межквартальных дорог. К таким испытаниям новоселы были не готовы

При этом реализация всего проекта, согласно утвержденным и согласованным графикам, была намечена на III квартал 2023 года. Но компания возвела дома раньше срока. А строительство внутриквартальных проездов внесено в муниципальную программу развития транспортно-дорожной сети Барнаула и будет реализовано согласно утвержденным ранее графикам.

Глобальная стройка

Напомним, ЖК «Питер» состоит из трех домов на улицах 65 лет Победы, 22, 280-летия Барнаула, 15, и Павловском тракте, 162. Он возводился за старым магазином «Лента» на территории, где когда-то были поля. То есть, все инженерные и дорожно-транспортные сети здесь пришлось делать с нуля. Работы на площадке начались в 2019 году.

Ситуацию осложняет то, что в этом же квартале возводит еще три дома компания «Алгоритм». А с других сторон периметр граничит с тремя перспективными микрорайонами (2038, 2035 и 2036). Первый тоже находится в стадии активного строительства, второй только начинают осваивать, а в третьем проектируют дома, бассейны и парк.

ЖК «Питер» в Барнауле Фото: Данил Цховребашвили

А это значит, что пока здесь идет глобальная застройка, у новоселов то и дело будут возникать неудобства в виде транзитов грузовиков, шума, пыли и грязи. Именно поэтому власти запланировали дороги только на 2023 год, о чем дольщикам сообщалось сразу. Если проезды сделать сейчас, их просто разобьет техника, проезжающая к новым стройкам.

С такими проблемами сталкиваются все барнаульцы, вселяющиеся в дома, которые строятся в ранее пустующих кварталах. Они все чаще жалуются в инстанции, пишут в соцсетях, на что девелоперы и власти советуют им отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения.

ТОЛК