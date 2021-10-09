Горняк22: Чиновников Барнаула обязали пересадить кустарник на дороге за 250 млн рублей

Саженцы на Северном Власихинском проезде Фото: "Барнаул 22"

Проезд к спальным районам строили около года и потратили на него около четверти миллиарда рублей. Объект торжественно открыли в начале сентября

Прокуратура Барнаула вынесла городскому комитету по дорожному хозяйству предписание устранить недочеты с зелеными насаждениями вдоль отремонтированной по нацпроекту дороги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее горожане пожаловались в соцсетях на то, что вдоль новых тротуаров в Северном Власихинском проезде высадили большое количество кустарников, но за ними никто не ухаживает, и в результате многие кусты засохли.

Прокуратура выяснила, что органы местного самоуправления действительно не организовали работу по содержанию саженцев, «что повлекло их частичную гибель».

«Необходимых мер не принято, претензионная работа в рамках исполнения гарантийных обязательств по контракту надлежащим образом не организована», – заключили здесь.

Ведомство также потребовало привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Предписание чиновники должны будут выполнить в течение месяца.

К строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков приступили в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составляла почти 250 млн рублей. Объект торжественно открыли 10 сентября.

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