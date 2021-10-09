Горняк22: Ковид ставит рекорды в Алтайском крае: 285 заражений и 29 смертей за сутки

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay

Всего в России в настоящее время 7,6 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. За это время погибли 13,5 тыс. инфицированных

285 новых случаев коронавируса выявили за сутки на 8 октября в Алтайском крае. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 79 840 человек. При этом каждый 13-14-й случай заражения ковидом в регионе – это дети, сейчас их уже 5 886, сообщает краевой оперштаб.

За сутки в регионе умерли 29 пациентов, заразившихся коронавирусом (это максимум с начала пандемии и дважды случившийся антирекорд за эту неделю), 24 погибли именно от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались уже 5 643 заболевших.

Количество тяжелобольных коронавирусом сейчас – 607, из них 245 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

61 пациент выздоровел за сутки, за все время – 59 876.

В данный момент в ковидных госпиталях края на лечении находятся 3 175 пациентов.

Минздрав развернул 4 132 койки, к кислороду имеют подключение 3 219, с ИВЛ – 333. Резервных коек сейчас – 466.

Вакцинация в Алтайском крае

На 8 октября Алтайский край получил 1,03 млн комплектов вакцины.

В данный момент прививается 703,3 тыс. человек, из них 38,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины, 658,4 тыс. человек привиты полностью.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 89,

Бийск – 27,

Рубцовск – 26,

Заринск и Топчихинский район – по 8,

Славгород, Калманский и Рубцовский районы – по 7,

Яровое, Зональный, Кулундинский и Павловский районы – по 6,

Камень-на-Оби, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы – по 5,

Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Курьинский, Новичихинский – Тюменцевский районы – по 4,

Алейск, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский и Поспелихинский районы – по 3,

Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский и Родинский районы – по 2,

Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Хабарский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 1.

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