Горняк22: Россиян предупредили о подорожании картофеля к ноябрю

Картофель Фото: pixabay.com

По словам экономиста Рамазанова, за 21 год доля посевных площадей под картофель в стране сократилась почти в 2,5 раза. Кроме того, все меньше людей выращивают овощи

В ноябре в России цены на картофель могут резко вырасти, заявил профессор базовой кафедры торговой политики университета имени Плеханова Ибрагим Рамазанов, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в октябре цены сезонно падают, а вот в следующем месяце картофель, скорее всего, подорожает.

«С ноября рост цен может возобновиться более высокими темпами по сравнению с сентябрем. При этом повышение стоимости будет иметь более устойчивый характер», – рассказал Рамазанов.

Профессор отметил, что цены на картофель возрастут из-за сокращения посевных площадей. Овощную культуру вытесняет зерно и увеличение доли импортируемой продукции. При этом также сокращается доля населения, которое занято овощеводством, и растут цены на энергоносители.

Напомним, что в Алтайском крае за десять дней в два раза взлетели цены на картофель. По словам фермеров, такой рост нормален, ведь в регионе и в России в целом бешеными темпами растет инфляция. В этом году на Алтае собрали около 60 тысяч тонн картофеля, что почти на треть больше, чем в прошлом сезоне. А вот в других регионах урожай оказался меньше обычного.

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