Горняк22: В Алтайском крае ковидная смертность рвется вверх и ставит рекорды

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В минздраве региона сетуют, что темпы вакцинации от коронавируса снизились и достичь запланированных 1,1 млн привитых в крае пока не удается (привиты около 700 тыс. человек)

186 человек, больных коронавирусом, умерли в Алтайском крае с начала месяца, с 1 по 8 октября. 148 из них погибли непосредственно от ковида.

Также на этой неделе в Алтайском крае зафиксирован новый суточный антирекорд смертности – на 6 и 8 октября умерли сразу по 29 человек. Минимальная летальность за сутки произошла 2 октября – в этот день скончались 24 человека.

Всего на 8 октября в регионе произошло уже 5 643 смертельных случая с начала пандемии:

4 368 человек погибли от COVID-19;

1 275 – от осложнений на фоне коронавируса.

В России за сутки фиксируют около 27,5 тысячи заражений в сутки. Алтайский край по числу суточных заражений находится на 24-м месте из 85.

Всего на 8 октября с начала пандемии коронавирус подтвержден у 79 840 жителей региона, за этот срок выздоровели 59 876 человек. В тяжелом состоянии на сегодняшний день остаются 607 больных.

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