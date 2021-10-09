Горняк22: «До утра б не дожила»: пенсионерка рассказала о своих муках в госпитале на Алтае

Мария Бондаренко Фото: скриншот видео агентства "Блокнот"

Родственники женщины утверждают, что располагают записью «издевательств» над ней. Семья намерена обратиться с заявлением в прокуратуру

В Алтайском крае 86-летняя пенсионерка рассказала о том, как якобы подверглась истязаниям в ковидном госпитале. Об этом пишет издание «Блокнот».

По словам родственников Марии Бондаренко, сначала ее госпитализировали с температурой в районную больницу, а 2 сентября перевели в госпиталь Рубцовска якобы из-за положительного теста на коронавирус.

Спустя 15 дней старушку «внезапно» направили в реанимацию, где заставили дышать через маску, утверждает ее сын Сергей. Женщина говорит, что в устройстве было что-то неисправно – из маски текла вода, постельное белье быстро намокло.

«Мне разрешили взять капли для глаз. В итоге я села, сняла маску, хотела закапать глаза и немного подышать без маски. До этого мне говорили, что у меня сатурация 98-99, я могла дышать без маски, но мне не разрешали. И вот когда я ее сняла, на меня набросились санитары и повалили на кровать», – рассказала она.

После этого женщину, по ее словам, привязали к кровати в одном подгузнике, укрытую лишь полотенцем. Когда старушка смогла дозвониться до сына, она попросила срочно забрать ее.

«До утра бы точно не дожила», – считает пациентка.

В итоге родные все-таки увезли пенсионерку домой, где обнаружили у нее синяки на щиколотках и запястьях, которые якобы остались после веревок.

Семья намерена обратиться в прокуратуру. Доследственную проверку инициировало СУ СКР.

«Толк» направил запрос в региональный минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее на побои и плохое питание в СМИ пожаловались пациенты бийского ковидария.

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