Горняк22: Главврач региональной стоматологической клиники погиб в Республике Алтай
Память. Свечи Фото: pexels.com
По неофициальным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. У 46-летнего медика остались жена и четверо детей
В Республике Алтай в возрасте 46 лет погиб главный врач региональной стоматологической поликлиники. Об этом 8 октября сообщил местный минздрав.
«Печальная новость. Трагически погиб главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Антон Пономаренко», – говорится в сообщении.
Причины смерти не раскрываются, однако, по неофициальным данным, смерть медика наступила в результате несчастного случая.
Пономаренко окончил АГМУ, был ведущим стоматологом-хирургом в республике, клинику возглавлял с сентября 2017 года. У него остались жена и четверо детей.
В начале сентября в Барнауле разбился на аквабайке известный барнаульский стоматолог Павел Шаргунов.