Горняк22: Главврач региональной стоматологической клиники погиб в Республике Алтай

Память. Свечи Фото: pexels.com

По неофициальным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. У 46-летнего медика остались жена и четверо детей

В Республике Алтай в возрасте 46 лет погиб главный врач региональной стоматологической поликлиники. Об этом 8 октября сообщил местный минздрав.

«Печальная новость. Трагически погиб главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Антон Пономаренко», – говорится в сообщении.

Причины смерти не раскрываются, однако, по неофициальным данным, смерть медика наступила в результате несчастного случая.

Пономаренко окончил АГМУ, был ведущим стоматологом-хирургом в республике, клинику возглавлял с сентября 2017 года. У него остались жена и четверо детей.

В начале сентября в Барнауле разбился на аквабайке известный барнаульский стоматолог Павел Шаргунов.

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