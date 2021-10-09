Горняк22: В Барнауле 9 октября пройдут субботние продовольственные ярмарки
Продукты. Ярмарка Фото: pixabay.com
Свою продукцию предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и Алтайского края. Горожане смогут приобрести яйца, крупы, мясо, рыбу и другое
9 октября преимущественно в пригороде Барнаула пройдут продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии города.
Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
- Центральный район: село Лебяжье, улица Центральная, 65а, и микрорайон Затон, улица Водников, 11;
- Ленинский район: площадь Народная;
- Октябрьский район: проспект Ленина, 152;
- Индустриальный район: микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой покупателей просят соблюдать масочный режим.
Ранее россиян предупредили о подорожании картофеля к ноябрю. Профессор Рамазанов отметил, что цены на картофель возрастут из-за сокращения посевных площадей. За 21 год доля посевных площадей под картофель в стране сократилась почти в 2,5 раза. Кроме того, все меньше людей выращивают овощи.