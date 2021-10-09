Горняк22: Астролог перечислил знаки зодиака, для которых 2022 год будет трудным

Знаки зодиака Фото: pixabay.com

По словам специалиста, следующий, 2022 год, принесёт удачу не всем знакам зодиака. Некоторым из них придётся столкнуться с проблемами на работе и в личной жизни

Львам, Девам и Скорпионам в следующем году придется преодолевать тяжелые испытания и справляться с неприятными переменами, заявил астролог Мурат Койун, сообщает «Слово и Дело».

«Львов ждут череда неприятных сюрпризов. В их карьере могут начаться незапланированные изменения: смена места работы или даже профессии. Им также нужно быть осторожность в любовных отношениях», – предупредил эксперт.

По его словам, в 2022 году у рожденных под знаком Девы людей могут возникнуть проблемы со здоровьем и работоспособностью. Людям этого знака придётся приспосабливаться к новым обстоятельствам. Кроме того, им предстоит разобраться с проблемами в личной жизни.

Астролог также отметил, что Скорпионов в новом году могут ожидать испытания в семейной жизни. У представителей этого знака могут начаться проблемы с супругом или близким родственником, также возможны кардинальные перемены в браке и трудности в общении.

Ранее астрологи рассказали, что нужно делать ежедневно во время роста Луны в октябре. 8 октября, начался период растущей Луны. По словам экспертов, ночное светило благотворно влияет на физическую и умственную активность.

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